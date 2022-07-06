Kayserispor 9 kez deplasmana çıkacak

Kayserispor ligin ilk yarısında oynayacağı 18 maçın 9'unu deplasmanda oynayacak.

Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 9 maçını içeride 9 maçını deplasmanda oynayacak. Kayserispor'un sezona Beşiktaş maçı ile başlayacak. Ligin son maçı ise Sivasspor ile oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde mücadele edecek 19 takımın maç fikstürü belli oldu. 19 takım arasında bulunan Kayserispor, ilk hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak, ligi de Demir Grup Sivasspor maçı ile noktalayacak.

Kayserispor, ligin ilk yarısında 9 kez sahasında 9 kez de deplasmanda mücadele verecek. Kayserispor, ligin ilk yarısında 4 büyüklerden Galatasaray ve Trabzonspor ile sahasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de deplasmanda oynayacak.

Kayserispor'un ilk yarıda deplasmanda oynayacağı maçlar şunlar:

1.Hafta: Beşiktaş

3.Hafta: Başakşehir

5.Hafta: Fenerbahçe

7.Hafta: Hatayspor

9.Hafta: Ümraniyespor

11.Hafta: Kasımpaşa

13.Hafta: Gaziantep FK

16.Hafta: Alanyaspor

18.Hafta: Ankaragücü