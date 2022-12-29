Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Kayserispor bir yenilgi daha aldı. Alanyaspor ile 13 kez Süper Lig'de karşılaşan Kayserispor 9. kez mağlup oldu. Geride kalan 13 maçta Alanyaspor'u 2 kez mağlup edip 2 kez berabere kalan sarı kırmızılılar, 9 kez de yenik olarak sahadan ayrıldı. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan 13 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1