Kayserispor 9 transfer yaptı

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, 2021-2022 futbol sezonu için kadrosuna 9 yeni isim kattı. Yeni sezonda yeni bir kadro ile başarı çıtasını yükseltmek isteyen sarı kırmızılı takım, kadrosunda bulunan 8 futbolcu ile yollarını ayırırken 9 futbolcu transferi yaptı.

Kayserispor, yeni sezon için Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı, Bilal Bayazıt, Majid Hosseini, Lionel Carole ve Ali Karimi ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılı kulüp Wilfried Kanga, Pedro Henrique, Aaron Justin Lennon, Denis Alibec, Cristian Sapunaru, Besard Sabovic, Oğuzhan Çapar ve Mert Kula ile de yollarını ayırdı.