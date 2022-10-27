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Kayserispor-Adana Demirspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


Süper Lig'in 12. haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor müsabakasına hakem Volkan Bayarslan görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Volkan Bayarslan'a bu maçta Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ramazan Keleş belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.


30 Ekim 2022 Pazar günü Kayseri RHG Enerji Türk Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor müsabakası saat 17.00'de başlayacak.

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