Kayserispor akademi sorumlusu Şanbay istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Akademi Antrenörü Tolga Şanbay görevinden ayrıldı.

Kayserispor Altyapı Koordinatörü Tolga Şanbay, görevini bıraktığını açıkladı. Sarı kırmızılı takımın Akademi Koordinatörü olarak görev yapan ve bu dönemde genç oyuncuların milli takımlar seviyesine gelmesinde önemli rol oynayan Tolga Şanbay, ailevi nedenlerden ötürü görevi bıraktığını ifade etti.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ayrıldığını duyuran Tolga Şanbay, görev yaptığı sürede kendisine destek veren başkan Berna Gözbaşı ve yöneticilere, antrenör ve sporculara teşekkür etti.