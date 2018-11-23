Kayserispor Alanya'da 3 puan hesabında

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Bugün özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırıp moral bulmak ve ligde çıkışa geçmek istiyor.

Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, Alanya'dan mutlu döneceklerine inandıklarını söyledi. Kemaloğlu, "Bir çok eksiğimize rağmen çok iyi hazırlandık. Sahada müadele edecek olan futbolcularımız ellerinden geleni yapıp 3 puanı alacaklardır. Buna inanıyoruz ve bunu istiyoruz" dedi.

Muhtemel 11

Çalışmalarını tamamlayarak Alanya'ya bugün özel uçakla geçecek olan sarı kırmızılı takımın yarın sahaya çıkacağı 11'i de büyük oranda belli oldu. Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 4-5-1 sistemi ile takımını sahaya sürecek. Kayserispor'da Lung, Levent Gülen, Kucher, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, Tjaronn Chery, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu ve Umut Bulut'un oynaması bekleniyor.

Kimler yok

Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Artem Kravets, kadro dışı olan Kana Biyik ve kırmızı kart cezalısı Tiago Lopes kadroda yer alamayacak.