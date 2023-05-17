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Kayserispor - Alanyaspor maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.


Kayserispor - Alanyaspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:


Batı Balkon bilet fiyatı: 200 TL


Batı Alt tribün bilet fiyatı: 150 TL


Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL


Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 75 TL


Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 50 TL


Güney Alt tribün bilet fiyatı: 50 TL


Misafir tribün bilet fiyatı: 65 TL

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