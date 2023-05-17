Kayserispor - Alanyaspor maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig’in 35.
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Kayserispor - Alanyaspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Balkon bilet fiyatı: 200 TL
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 150 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 75 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 50 TL
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 50 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 65 TL