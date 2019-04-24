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Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig Letfer Küçükandonyadis Sezonu 30.

hafta karşılaşmasında 28 Nisan 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.


Kadir Has Stadyumunda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor maçı biletlerine Sarı-Kırmızılı takımın taraftarının yoğun ilgisi bekleniyor. Bugün saat 11.00'de satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde;


Batı Alt: 40 TL


Doğu Alt: 25 TL


Doğu Üst: 20 TL


Kuzey Üst: 15 TL


Kuzey Alt: 15 TL


Misafir Tribünü: 20 TL

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