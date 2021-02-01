Kayserispor-Alanyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 23.haftasında 03 Şubat 2021 Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi iseKutluhan Bilgiç.