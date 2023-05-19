Kayserispor - Alanyaspor maçını Yasin Kol yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kayseri'de Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak belirlenen Yasin Kol ile birlikte Esat Sancaktar ve Mehmet Salih Mazlum da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi ise Raşit Yorgancılar oldu.

20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak.