Kayserispor, Alibec transferini duyurdu

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Denis Alibec'in kiralık olarak gönderildiğini resmen açıkladı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcusu Denis Alibec'i kiralık olarak gönderdiğini açıkladı. Dün Romanya'nın Cluj takımı ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, halen 2 yıllık sözleşmesi bulunan Denis Alibec'i kiralık olarak gönderdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.