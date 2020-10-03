Kayserispor Alibec'i açıkladı

Hes Kablo Kayserispor kulübü Denis Alibec'i transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı Kırmızılılar, Romanya'nın Astra Giurgiu takımından 29 yaşındaki Denis Alibec ile yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor'un ligin 4.haftası için gittiği Ankara deplasmanında konakladığı otele getirilen Denis Alibec ile objektiflere poz veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Son transferlerimize forvet dahil ettik. Romanya Milli Takımının forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak" paylaşımı yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünün sosyal medya üzerinden Denis Alibec'in transferi ile ilgili hazırlanan bir videoyu da paylaştı.