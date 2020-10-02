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Kayserispor Alibec'i kadrosuna kattı

Kayserispor Rumen futbolcu Denis Alibec ile anlaşmaya vardı.


Hes Kablo Kayserispor, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için kadrosuna forvet transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip Rumen forvet Denis Alibec ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Kayserispor, 29 yaşındaki forvet futbolcusuna ilk sezon için 750 Bin Avro, ikinci sezon için 800 Bin Avro, üçüncü sezon için 850 Bin Avro ödeyecek



Denis Alibec kimdir


Kayserispor'un son transferi Denis Alibec 5 Ocak 1991 doğumlu. Romanya uyruklu forvet futbolcusu 1,87 cm boyunda. Denis Alibec, daha önce Farul Constanta, İnter, Mechelen, Bologna, Steau Bükreş ve Astra Giurgiu takımlarında forma giydi. Alibec, Astra Giurgiu forması altında 7 sezon oynadı ve 146 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, bu takımda 64 gol atarken 50 sarı kart 5 kırmızı kart gördü. 228 profesyonel maça çıkan Denis Alibec, 82 gol atarken 72 sarı kart 7 kırmızı kart gördü. 13 kez Romanya milli takımının formasını giyen forvet futbolcusu 2 de gol attı.

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