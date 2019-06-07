Kayserispor alt yapı seçmeleri başlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Akademi alt yapı seçmeleri 17 Haziran’da Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde başlıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor Akademi alt yapı seçmeleri 17 Haziran'da Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde başlıyor.
17-22 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Akademi alt yapı seçmelerine geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yoğun ilgi olması bekleniyor. İstikbal Mobilya Kayserispor atl yapı seçmelerine 2003 ve2010 doğumlu sporcular katılabilecek.
17 Haziran 2019 Pazartesi
Saat: 15.00 2003 Doğumlular
18 Haziran 2019 Salı
Saat: 15.00 2004 Doğumlular
19 Haziran 2019 Çarşamba
Saat: 15.00 2005 Doğumlular
20 Haziran 2019 Perşembe
Saat: 15.00 2006 Doğumlular
21 Haziran 2019 Cuma
Saat: 15.00 2007-2008 Doğumlular
22 Haziran 2019 Cumartesi
Saat: 15.00 2009-2010 Doğumlular
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Ücretsiz seçmelerimize katılmak için 03523510319-03523510320 numaraları arayarak yada bizzat kulübe gelerek kaydınızı yaptırmanız yeterli olacaktır. Seçmelere katılacak kişilerin kaydını yaptırırken oynamış olduğu kulübü ve oynamış olduğu mevkiyi de bildirmeleri rica olunur. Oyunculara herhangi bir malzeme dağıtımı yapılmayacaktır. Her oyuncu kendi malzemeleri ile seçmelere katılacaktır” denildi.