İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Hes Kablo Kayserispor’da teknik değişiklik yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor'da teknik değişiklik yapıldı. Sarı Kırmızılı takımın alt yapı sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Aşık'ın sözleşmesi feshedildi. Kayserispor'da yeni alt yapı sorumluları belirlendi.


Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt yapı Sorumlusu Kamuran Arı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında alt yapıda bir değişime gittiklerini ve bu doğrultuda teknik sorumlu Mehmet Aşık'ın yerine Uğur Kulaksız ile Abdullah Büber'i göreve getirdiklerini söyledi.


Kayserispor yöneticisi Kamuran Arı, "Kayserispor alt yapısında önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirmek adına yeni bir çalışma içerisine girdik. Bu çerçevede Uğur Kulaksız, Abdullah Büber ve Alper Kelkitli'nin koordinasyonunda çalışmalara devam edeceğiz" dedi.


Hes Kablo Kayserispor Alt Yapısında görev dağılımı şu şekilde oldu:


İdari Koordinatör: Abdullah Büber


Teknik Koordinatör: Uğur Kulaksız


Eğitim Danışmanı: Alper Kelkitli


U19 Sorumlusu: Mustafa Esmeray


U17 Sorumlusu: Yusuf Bayraktar


U16 Sorumlusu: Ferit Alper Salgın


U15 Sorumlusu: Fatih Türk


U14 Sorumlusu: Bülent Elmas


U13 Sorumlusu: Ferhat Tunç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.