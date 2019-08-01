Kayserispor Altyapı Antrenörleri belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında görev yapacak antrenörler belli oldu.
Hangi antrenörün hangi yaş grubunu çalıştıracağı da karara bağlandı.
Geçen sezon U21 takımını çalıştıran Alper Kelkitli, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu oldu.
2019-2020 sezonunda alt yapıda bir çok kategoride mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yapılan görev dağılımı şu şekilde;
Gençlik GeliştirmeTeknik Sorumlu: Alper Kelkitli
U19 Takımı Teknik Direktörü - Alt yapı Koordinatörü: Ferhat Kurnaz
U17 Takımı Teknik Direktörü: Yusuf Bayraktar
U16 Takımı Teknik Direktörü: Alper Salgın
U15 Takımı Teknik Direktörü: Fatih Türk
U14 Takımı Teknik Direktörü: Ferhat Tunç
U13 Takımı Teknik Direktörü: Bülent Elmas
U12 Takımı Teknik Direktörü: Mehmet Aşık
U11 Takımı Teknik Direktörü: Abdullah Büber
U10 Takımı Teknik Direktörü: Ayhan Gökkoyun
Alt Yaş Grupları: Emin Altındağ
Kaleci Antrenörleri: Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu, Hamit Sayıcı