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Kayserispor Altyapı Antrenörleri belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında görev yapacak antrenörler belli oldu.

Hangi antrenörün hangi yaş grubunu çalıştıracağı da karara bağlandı.


Geçen sezon U21 takımını çalıştıran Alper Kelkitli, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu oldu.


2019-2020 sezonunda alt yapıda bir çok kategoride mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yapılan görev dağılımı şu şekilde;


Gençlik GeliştirmeTeknik Sorumlu: Alper Kelkitli


U19 Takımı Teknik Direktörü - Alt yapı Koordinatörü: Ferhat Kurnaz


U17 Takımı Teknik Direktörü: Yusuf Bayraktar


U16 Takımı Teknik Direktörü: Alper Salgın


U15 Takımı Teknik Direktörü: Fatih Türk


U14 Takımı Teknik Direktörü: Ferhat Tunç


U13 Takımı Teknik Direktörü: Bülent Elmas


U12 Takımı Teknik Direktörü: Mehmet Aşık


U11 Takımı Teknik Direktörü: Abdullah Büber


U10 Takımı Teknik Direktörü: Ayhan Gökkoyun


Alt Yaş Grupları: Emin Altındağ


Kaleci Antrenörleri: Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu, Hamit Sayıcı

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