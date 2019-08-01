Kayserispor Altyapı Antrenörleri belli oldu

Hangi antrenörün hangi yaş grubunu çalıştıracağı da karara bağlandı.

Geçen sezon U21 takımını çalıştıran Alper Kelkitli, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu oldu.

2019-2020 sezonunda alt yapıda bir çok kategoride mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yapılan görev dağılımı şu şekilde;

Gençlik GeliştirmeTeknik Sorumlu: Alper Kelkitli

U19 Takımı Teknik Direktörü - Alt yapı Koordinatörü: Ferhat Kurnaz

U17 Takımı Teknik Direktörü: Yusuf Bayraktar

U16 Takımı Teknik Direktörü: Alper Salgın

U15 Takımı Teknik Direktörü: Fatih Türk

U14 Takımı Teknik Direktörü: Ferhat Tunç

U13 Takımı Teknik Direktörü: Bülent Elmas

U12 Takımı Teknik Direktörü: Mehmet Aşık

U11 Takımı Teknik Direktörü: Abdullah Büber

U10 Takımı Teknik Direktörü: Ayhan Gökkoyun

Alt Yaş Grupları: Emin Altındağ

Kaleci Antrenörleri: Emin Aydoğdu, Hasan Akdoğdu, Hamit Sayıcı