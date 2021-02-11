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Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 25.

haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda keyifler yerinde. Kayserispor yarın yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde maç saatini beklemeye başlayacak.


13 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşılaşması saat 13.30'da başlayacak.

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