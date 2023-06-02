Kayserispor - Ankaragücü maçını Cihan Aydın yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Zorlu 90 dakikayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Cihan Aydın ile birlikte Murat Şener ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Mert Güzenge oldu.

3 Haziran Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçı saat 19.00'da başlayacak.