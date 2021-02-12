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Kayserispor-Ankaragücü maçını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 25.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Ligin 25.haftasında 13 Şubat 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü maçını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Ferhan Kestanlıoğlu. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç saatinde açıklanacak.

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