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Kayserispor, Ankara'ya gitti

İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamladı ve kara yolu ile Ankara’ya gitti.

İstikbal Mobilya Kayserispor yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamladı ve kara yolu ile Ankara'ya gitti.


Süper Lig'in 2. haftasında yarın Ankara'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sabah yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını bitiren sarı-kırmızılılar saat 13.45'de kara yolu ile Ankara'ya gitti. Yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşacak olan sarı-kırmızılı kafile konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.


Öte yandan sakatlıkları devam eden Alpay Çelebi, Artem Kravets, Hasan Hüseyin Acar ve Şamil Çinaz kafilede yer almadı.


Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.15'te başlayacak.


Kayserispor'da MKE Ankaragücü kafilesinde şu futbolcular yer aldı:



"Silviu Lung, Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Miguel Lopes, Aymen Abdennour, Atila Turan, Sakıb Aytaç, Yasir Subaşı, Mert Kula, Ramazan Emirhan Civelek, Benoit Poualin, Brice Dja Djedje, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Aksel Aktaş, Bilal Başacıkoğlu, Pedro Hernique, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Umut Bulut, Ömer Uzun."

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