Kayserispor, Antalya kampına hızlı başladı

Süper lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, yapılan taktik ağırlıklı çalışmada oyunculara müdahale etti.
Süper lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, yapılan taktik ağırlıklı çalışmada oyunculara müdahale etti.
Antalya Belek'te başlayan kampta gündüz antrenmanında taktik ağırlıklı çalışmada Hikmet Karaman ağırlığını hissettirdi. Tecrübeli teknik adam çalışma sırasında oldukça istekli göründü ve sık sık oyunculara nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda talimatlar verdi.
Hikmet Karaman, takımı ligin ikinci yarısına hazır hale getirmek için teknik ekibi ile çalışmalara hızlı girdi.