Kayserispor Antalya kampını tamamladı

2 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 10 gün süren Antalya kampını tamamladı. 2 Ocak'ta Belek'te toplanan Sarı-Kırmızılılar dün akşam yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı sonrası bugün öğleden sonra Antalya'dan İstanbul'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Kayseri'ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde devam edecek.

Yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.