İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor Antalya kampını tamamladı

2 Ocak’ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.

2 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayan Kayserispor, bugün kente dönecek.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 10 gün süren Antalya kampını tamamladı. 2 Ocak'ta Belek'te toplanan Sarı-Kırmızılılar dün akşam yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Oldukça verimli ve olumlu geçen Antalya kampı sonrası bugün öğleden sonra Antalya'dan İstanbul'a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından Kayseri'ye gelerek çalışmalarına Karpuzatan Kadir Has Tesislerinde devam edecek.


Yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupasında Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.