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Kayserispor Antalya'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya’ya giderek kampa girdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya giderek kampa girdi.


İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek Antalyaspor maçı için deplasmana gitti. 6 önemli oyuncusundan yoksun olarak Antalya deplasmanına giden sarı kırmızılılar, kazanmak istiyor. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Antalya zor deplasman. Ancak 3 haftadır kazanamıyoruz ve artık galip gelmek istiyoruz. Antalyaspor maçında takımıma güveniyorum. Antalya'ya galibiyet için geldik. Umarım istediklerimizi sahaya yansıtarak 3 puanı alırız" dedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Şamil Çinaz, Alpay Çelebi ve Artem Kravets, kırmızı kart cezalısı olan Aymen Abdennour, Pedro Henrique ve Umut Bulut forma giyemeyecek. Emnanuel Adebayor, yine ilk 11'de olacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalya deplasmanında hiç kazanamadı. Sarı Kırmızılılar, Antalya'da oynadığı 14 maçta 10 kez yenilirken 4 kez de berabere kaldı. Bu 14 maçta kalesinde 27 gol görürken sadece 11 gol atma başarısı gösterdi.

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