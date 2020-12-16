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Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor ligin 13.

haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün başladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor. Ligin 12.haftasında oynadığı Trabzonspor maçının ardından iki gün izin yapan Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün akşam yaptığı tek antrenman ile başladı. Samet Aybaba nezaretinde yapılan antrenmana sakat oyuncular katılmazken diğer oyuncuların tamamı katıldı. Hes Kablo Kayserispor bugün yapacağı tek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.


21 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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