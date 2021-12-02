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Kayserispor - Antalyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 15.

hafta karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.


Süper Ligin 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor - Antalyaspor maçında Halil Umut Melere düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Candaş Elbil yapacak.


Maçın 4.Hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

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