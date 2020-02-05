Kayserispor-Antalyaspor maçını Koray Gençerler yönetecek

hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçında Koray Gençerler düdük çalacak. Gerçerler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı.

Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçının VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz yapacak.