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Kayserispor-Antalyaspor maçını Numanoğlu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 34.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 34.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Süper Ligin 34.haftasında 11 Nisan Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Malok.

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