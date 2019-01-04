İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor antrenmanlarında taktik çalışıyor

Kayserispor, Süper Lig’in ikinci haftası için kampa girdiği Antalya’da taktik ağırlıklı antrenmanına devam etti.

Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftası için kampa girdiği Antalya'da taktik ağırlıklı antrenmanına devam etti.


Antalya Belek'te süren kampta Kayserispor takımının antrenmanı 65 dakika sürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-kırmızılı takım ısınma hareketleri ile başladı. Genç yeteneklerin de katıldığı 65 dakika süren antrenman pas ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.


Takımın Antalya'daki antrenmanlarını kampta bulunan Kayserispor Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar da takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.