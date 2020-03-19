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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Tarihi bir karar alındı"

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin tehir kararı ile ilgili açıklama yaptı.


Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde, liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi doğru bir karar olarak nitelendirildi. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kararı bekliyorduk. Doğru bir karar. Oyuncularımız maça çıkmak istemiyordu. Hocamız risk grubundaydı. En doğru karar. Hepimiz dertlere kalmıştık. Hepimizin ailesi var. Soyunma odalarına girip çıkıyoruz. Hiç bir tarama yapılmamıştı. Ciddi bir risk vardı. Umarım ülke olarak biran önce bu virüs illetinden kurtuluruz ve yeniden futbol heyecanına döneriz" dedi.

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