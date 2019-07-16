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Kayserispor Avusturya'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayarak ikinci etap çalışmalarına başlıyor.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz günü Kayseri'de topbaşı yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 gün süren ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.


Kadir Has Tesisleri'ndeki çalışmaların son gününde çift kale maç yapan sarı kırmızılılar, gece 04:15 uçağıyla Almanya'ya gitti. Oradan da karayolu ile Avusturya'nın Seefeld kentine geçti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un kamp kadrosunda kaleci Vedat Karakuş, Levent Gülen, Yasir Subaşı bulunmuyor. Yasir'in vize problemini halletmesinden sonra kampa katılacağı öğrenildi.


Sarı Kırmızılılar, ikinci etap kamp çalışmalarını 16-31 Temmuz tarihleri arasında yapacak ve 4 hazırlık maçı oynayacak. Kayserispor, İspanya'nın Eibar, Avusturya'nın Red Bull Salzburg, Almanya'nın Freiburg ve İtalya'nın Genoa takımları ile hazırlık maçı yapacak.

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