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Kayserispor Bağış kampanyası başlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS üzerinden bağış kampanyası başlattıİstikbal Mobilya Kayserispor, SMS aracılığıyla Bağış kampanyası başlattı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS üzerinden bağış kampanyası başlattı


İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS aracılığıyla Bağış kampanyası başlattı. Sarı Kırmızılı takımın sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yapılan duyuruda, "#TarafımKayseri SMS kampanyamız başladı! Haydi Memleket Sevdalıları. KS 1966 yaz 3830'a gönder hep birlikte #TarafımKayseri diyelim" ifadeleri paylaşıldı.


Sosyal medya üzerindeki bu paylaşımdan sonra yüzlerce taraftar KS 1966 yazıp 3830'a SMS attı ve 10 TL'lik bağışta bulundu. Bu kampanyanın sezon boyu devam edeceği öğrenildi.

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