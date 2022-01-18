İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 22.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Sarı kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Emre Demir ve Dimitorios Kolovetsios forma giyemeyecek. Geride kalan 21 hafta sonunda 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 28 puan topladı.


Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçı saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşma da Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.