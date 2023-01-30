Kayserispor- Başakşehir maçını Kadir Sağlam yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kayseri'de Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligin 21. haftasını galibiyetle kapatan iki takımın zorlu mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Çağdaş Altay oldu. Kadir Sağlam bu sezon hem Kayserispor'un hem de Başakşehir 1'er maçında düdük çaldı.

2 Şubat Perşembe günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçı saat 17.00'de başlayacak.