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Kayserispor - Başakşehir maçını Mete Kalkavan yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.


Süper Lig'in 22. haftasında Kayseri'de oynanacak Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir müsabakasına hakem Mete Kalkavan atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Mete Kalkavan'a bu maçta İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe belirlendi.


19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 17.30'da başlayacak. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

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