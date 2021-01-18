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Kayserispor-Başakşehir maçını Serkan Tokat yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 20.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.


Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında Salı günü oynanacak olan ligin 20.hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Serkan Tokat yönetecek. Süper Ligin 20.haftasında 19 Ocak 2021 Salı günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir maçında Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Murat Erdoğan.

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