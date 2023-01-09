Kayserispor Basın Sözcüsü Batuhan Samet Koç, Ankaragücü maçı sonrasında sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama ile futbolculara 'ruhsuz' göndermesi yaptı.

Son olarak oynanan Ankaragücü maçı sonrasında Kayserispor basın sözcüsü Batuhan Samet Koç, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden futbolculara gönderme yaptı.

Batuhan Samet Koç açıklamasında, 63 gündür galibiyet hasreti çeken Kayserispor'un Sivasspor karşısında kötü gidişata son vermesini isterken, "63 gündür 3 puana hasret kalan taraftarımızın yaşadığı üzüntüyü yüreğimde hissediyorum, deplasmanda takımını yalnız bırakmayan büyük Kayserispor taraftarına teşekkür ederim. Taraftar kardeşlerimizin taşıdığı bu ruhu, Sivasspor karşılaşmasında futbolcularımızda görmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.