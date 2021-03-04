Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve müsabakayı 2-1 kazandı. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç sonrasında açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 3 puanın alınmasında emeği geçen teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrası açıklamasında, "Pandemi nedeniyle aylardır taraftar özlemi yaşıyoruz. Bütün taraftarımız geçen sezondan itibaren düşme travması yaşıyoruz. Her zaman bir gerginlik ve üzüntü var. Bu galibiyet tüm taraftarımıza hediyemiz olsun. Kayserispor Yönetim Kurulu olarak gecemizi gündüzümüze katarak tüm kadroyu hazırlayarak bu maçlara çıkıyoruz. Bu 3 puan, inancın göstergesiydi. İnanmış ve vazgeçmeyen bir Kayserispor gördük. Kontrollü ve sağduyulu bir oyun oynadık. Uğur Kulaksız hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Futbolcularımızı kutluyorum. Bundan sonra tüm maçlara 3 puan için çıkacağız" dedi.