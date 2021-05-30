Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: “Kayserispor için kenetlenmeliyiz”

Kayserispor'un yeni sezon öncesi transfer tahtasının kapalı olduğunun altını çizen ve acil olarak 25 Milyon TL gibi bir rakama ihtiyaç olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, “Kulüp başkanımız Berna Gözbaşı ve ekibi, bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştı. Ancak bundan sonrası için büyük bir sıkıntı var. Bu noktada Kayseri halkının, Kayserispor camiasının, sevgili işadamları ve sanayicilerimizin desteğini görmek istiyoruz. En azından geçmiş borçları silmek adına, takımımızın geleceği adına kenetlenmeliyiz” dedi.

Yeni sezonda Sportif Direktör olarak Ali Naibi'nin, teknik direktör olarak da Yalçın Koşukavak'ın görevde olacağını hatırlatan Mustafa Tokgöz, “Elbette Kayserispor'a transfer yapılacak. Elbette oyuncular alınacak. Ancak geçmiş borçları temizlemeden, transfer tahtasını açmadan bunu yapmamız imkansız. Genel Kurul tarihine kadar transfer tahtasının açılmasını umarım sağlayabiliriz” ifadelerinde bulundu.