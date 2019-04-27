Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı: "Kazanmamız gereken bir maç"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, mağlubiyet serilerine son vererek galip gelmek istiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında şanssız yenilgiler aldıklarını ifade ederek, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 puanı hanelerine yazdırmak istediklerini söyledi. Takım olarak son derece motive olduklarını ifade eden Orhan Taşçı, "Bizim için kritik bir süreç. 38 puanı aşmak istiyoruz. 36 puandayız. Ligin alt sıraları ile bağımızı koparmak adına Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen sahaya çıkacak olan futbolcularımız ellerinden geleni yapıp galibiyet alacaktır" dedi.

Bu maçta taraftar desteğine de ihtiyaç duyduklarını söyleyen Orhan Taşçı, "Kadir Has Stadı'nda taraftarımızın desteğini görmek istiyoruz. Taraftarımız ile bütünleşip güzel bir oyunla 3 puanı hanemize yazdırmalıyız. Bunun için taraftarımızı maça bekliyoruz" açıklaması yaptı.