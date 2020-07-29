Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Kayserispor sevdalıların gözü açık olsun"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, TFF'nin ligden düşmenin bu yıl için kaldırılması kararının ardından yaptığı açıklamada; "Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü aydın olsun" dedi.

Tokgöz sosyal paylaşım sitesi Twitter'den Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim, büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm @Kayserispor FK sevdalıların gözü aydın olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mı?" ifadelerine yer verdi.

Hes Kablo Kayserispor; Süper Lig'de 34 haftada topladığı 32 puanla ligi 17. sırada tamamlamıştı.