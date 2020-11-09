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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Pedro'ya ceza verilmesini önereceğim"

Hes Kablo Kayserispor Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Pedro Henrique’ye ceza verilmesi için yönetime öneri getireceğini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Hatayspor maçında kırmızı kart gören Pedro Henrique'ye ceza verilmesi için yönetime öneri getireceğini söyledi.


Süper Lig'in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique'nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabi ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi.


Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique'nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro'ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.

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