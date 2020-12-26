Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'e ceza

Hes Kablo Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı.

Süper Lig'in 13.haftasında Antalya'da oynanan Antalyaspor-Kayserispor maçı sonrasında sportmenliğe aykırı açıklama yapan ve PFDK'ya sevk edilen Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ceza aldı. Antalyaspor-Kayserispor müsabakası sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından ötürü PFDK'ya sevk edilen Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'e para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ndan yapılan açıklamada "Hes Kablo Kayserispor Kulüp İdarecisi Mustafa Tokgöz'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Hes Kablo Kayserispor yardımcı antrenörü Selçuk Erdoğan'ın, müsabaka hakemleri sahayı terk etmeden sahaya girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.