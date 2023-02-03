Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın: "Yerimiz de puanımız da gayet güzel"

Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın, Başakşehir karşısında güzel bir maç izlettirdiklerini söyleyerek, "3 puan aldık çok mutluyuz" dedi.

İstanbulspor galibiyeti sonrasında Başakşehir maçını da galibiyetle noktalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın; "İstanbul'dan moralli geldik. Her şeyden önce futbolseverlere güzel bir maç izlettik. Güçlü rakibimizi yendik. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Yerimiz de puanımız da gayet iyi" dedi.

Başkan Vekili Nurettin Açıkalın, Pazartesi günü Giresunspor ile oynayacakları maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini de sözlerine ekledi.