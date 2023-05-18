Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Bana ceza verseler de federasyon ile sorunumuz olmadı”

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye destek verdi. Çamlı, Büyükekşi için “Ara sıra bana ceza verseler de, federasyon ile bir sorunumuz olmadı” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında Türk futbolunun daha ileriye gideceğini söyledi. TFF Başkanı Büyükekşi'yi Kayserispor kulübünde misafir eden Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Sayın Büyükekşi, Federasyon başkanlığının ötesinde bizim ağabeyimiz. Öyle görüyoruz. Yaptığı ve yapacağı şeylerin altına imza atarız. Çünkü Türk futbolunun geleceğine inanılmaz derecede hizmet etmeye çalışıyor. İnşallah önümüzdeki ayki seçimde tekrar başkan olur” dedi.

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF ile bir problemlerinin olmadığını söyleyen Başkan Ali Çamlı, “Türk futbolunun ve Anadolu kulüplerinin kaçınılmaz gerçeği ekonomik sıkıntılar. Bunları aşmak için de TFF çalışması var. Sayın Büyükekşi, analiz ediyor, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Gerçekten büyük fedakârlık yapıyor. Kulübümüzün federasyon başkanı ve yönetimi ile ara sıra bana ceza verseler de sorunu yoktur” ifadelerini kullandı.