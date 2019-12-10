İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor galibiyeti sonrasında oldukça mutlu idi.


Maçın bitiş düdüğü ile birlikte etrafında bulunan protokol üyeleri ile sarılarak galibiyet sevincini gösteren,. taraftarları öpen ve onlarla fotoğraf çektiren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kümede kalacağına inandığını yineledi.


Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gözbaşı, "Hem oyuncularıma hem taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Üst seviyede mücadele ettik. Su alan gemiyi kurtarmaya başladık. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

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