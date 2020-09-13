Yeni sezon için 8 transfer yapan ancak eski futbolcusu Kucher'e zamanında ödeme yapılamamasından ötürü bu oyunculara lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı açıklama yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Ne yazık ki son dakika eski borçlar ödemesi çıktı. Derhal tarafımca ödeme yapıldı. Buna rağmen hafta sonu nedeniyle ve oyuncunun güven sorununu aşmak diplomatik girişimlerle mümkün olabildiği için lisanslar çıkıyor ama 24 saat kuralına aykırı hareket edemiyoruz” dedi.

Transfer açıklaması da yapan Başkan Gözbaşı “Büyük emekler ve özveri ile yeni bir takım kurduk. Takımda kalan futbolcularımız ve yeni transferlerden çok umutluyuz. Birkaç eksiğimiz var, onları da kısa sürede tamamlayacağız. Forvetlerimizden biri ile imza Pazartesi. Şu anda yolda geliyor. İkincisi hafta arası” açıklamasında bulundu.