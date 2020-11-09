Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni teknik direktörün Çarşamba günü Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Süper Lig'in 8.haftasında sahasında oynadığı Hatayspor maçını kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, mutlak kazanmak için çıkılan bir müsabakada hakem hatalarının olduğunu ifade ederek, "Kötü günleri geride bırakmak adına kazanmak için çıktığımız önemli bir müsabakayı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak toparlanacağız ve galibiyet aldığımız günlere ulaşacağız" dedi.

Bayram Bektaş'ın yerine gelecek yeni teknik direktör ile ilgili de açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Görüştüğümüz bir iki isim var. Bugün yarın kararımızı vereceğiz. Yeni teknik direktörümüz Çarşamba günü Kayseri'ye gelecek" diye konuştu.