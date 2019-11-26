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Kayserispor Başkanı, Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tokgöz, yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e nezaket ziyaretinde bulundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tokgöz, yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e nezaket ziyaretinde bulundu.


İl Emniyet Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.


Ziyarette Demir Grup Sivasspor maçında Kayserispor taraftarı ile bazı emniyet mensupları arasında yaşanan gerginlik ile ilgili inceleme başlatıldığı da öğrenildi.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Gösterdiği ilgi için İl Emniyet Müdürümüz sayın Kamil Karabörk'e teşekkür ederiz” ifadesinde bulundu.

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