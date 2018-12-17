Bedir, "6 puan can suyu oldu" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, önce Kasımpaşa'yı ardından da Akhisarspor'u mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran takımının performansından son derece memnun. 14 haftada üst üste hiç galip gelemeyen Kayserispor'un son 2 haftada bunu başarması ve küme düşme hattından uzaklaşmış olması ile yüzü gülen Başkan Erol Bedir, çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

Akhisarspor maçı sonrasında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Oldukça sıkıntılı günler geçirdik. İyi oynadığımız zaman bunu skora yansıtamadık. Kötü oynayıp puanı haketmediğimiz maçlar da oldu. Ancak hem Kasımpaşa hem de Akhisarspor maçında takımım çok iyi mücadele etti ve galibiyeti haketti. Son 2 maçta alınan 6 puan bize cansuyu oldu. Ligin alt sıralarından kurtulup gerçek sıralamamıza doğru gidiyoruz" dedi.

Alınan galibiyetlerin hedefe gitme adına son derece önemli olduğunu ancak abartılmaması gerektiğini söyleyen Erol Bedir, "Akhisarspor maçını kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum. Ama unutmayalım ki sadece 2 maç kazandık. Önümüzde halen 18 maçımız var. Artık dün geçti. Yarınları düşünmeliyiz. Öncelikle ilk yarının son haftasında Erzurumspor maçını alnımızın akıyla tamamlayıp sonra ikinci yarıya hazırlanmalıyız" yorumunda bulundu.