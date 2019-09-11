Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mamur için mesaj yayınladı

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta geçmiş borçları ve takımda yaşanan olumsuzlukları dile getirerek eski Başkan Recep Mamur ve yönetim kurulunu eleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı Kırmızılı kulüpteki hesaplar ile ilgili yaptığı açıklamalardan ötürü İstikbal Mobilya Kayserispor'da en uzun dönem başkanlık yapan Mamur ile arası açılan Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Uzun yıllar, yönetici ve başkan olarak Kayserisporumuza hizmet etmiş olan; Recep Mamur ağabey geçirdiği bir rahatsızlık üzerine geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmiş olup, taburcu edilmesiyle birlikte nekahet dönemine başlamıştır. Şahsım ve temsil ettiğim Kayserispor camiası adına, sayın başkana geçmiş olsun diyor, en kısa sürede tam şifaya kavuşarak, ailesinin ve sevenlerinin arasına dönmesini temenni ediyorum" cümleleri paylaştı.